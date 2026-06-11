Me Caigo De Risa: ¡Luciana Arispe derrotó a Eduardo Romay y se coronó campeona de las rimas!

En la edición de Rímame esta, los participantes debían encontrar la palabra perfecta para continuar las improvisaciones de un rapero profesional y mantenerse en carrera.

Tras varias rondas llenas de creatividad y ocurrencias, la gran final quedó en manos de Luciana Arispe y Eduardo Romay. Ambos demostraron rapidez mental y mucho ingenio. La definición estuvo cargada de tensión cuando Eduardo intentó responder a una complicada rima terminada en “supersónico”. Sin embargo, la presión le jugó una mala pasada y no logró completar correctamente el reto, dejando la puerta abierta para que Luciana se quedara con la victoria.

Lejos de desaprovechar la oportunidad, Luciana respondió con seguridad, cerrando su participación con una rima que convenció a todos. Entre aplausos y celebraciones, fue declarada campeona de la fecha.

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