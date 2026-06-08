Me Caigo de Risa: ¡Manuel Gold hizo VOLAR a Lita Pezo en pleno baile!

El juego de Me Caigo de Risa, llamado “Copiografía”, puso a prueba la memoria y coordinación de los participantes. La dinámica era clara: una pareja de bailarines profesionales presentaba una coreografía y los concursantes, en pareja, debían hacer todo lo posible para memorizarla y copiarla sin perder el ritmo.

Esta vez, Lita Pezo y Manuel Gold fueron los encargados de demostrar sus mejores pasos y, lejos de intimidarse, ambos se lanzaron con toda la energía. Mientras desde el set gritaban “¡El molino, el molino!” y “¡Cuidado, cuidado!”, la dupla sorprendía por su entusiasmo y coordinación.

Pero el verdadero momento que se robó la atención llegó al final. En medio de la emoción, Manuel Gold cargó a Lita Pezo y literalmente la hizo girar como un helicóptero. Lo más inesperado fue que todo salió perfecto y Manuel Gold levantó a Lita Pezo “como si no pesara nada”, cerrando el reto con aplausos y muchas carcajadas.

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