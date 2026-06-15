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ME CAIGO DE RISA

Me Caigo De Risa: ¡Manuel Gold sorprendió con sus ocurrencias y dejó volando a Alicia Mercado!

ME CAIGO DE RISA
Nvega@latina.pe
Nvega@latina.pe
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Manuel Gold se convirtió en uno de los protagonistas de la jornada durante “Pajaritos a volar”, un juego en el que los participantes debían responder según una temática específica antes de quedarse sin tiempo. Cada error los acercaba a un castigo poco agradable: terminar suspendidos en el aire por un arnés.

Frente a Alicia Mercado, representante del equipo azul, Manuel demostró rapidez e ingenio desde la primera ronda. En una supuesta peluquería donde solo podían mencionar animales de granja, arrancó carcajadas con frases como “Afeítame todo, pero no, no, no, mejor déjame la chiva” o “Este corte no se me ve como muy pavo”.

Mientras Alicia terminaba elevándose por los aires, Manuel continuó resolviendo con soltura las distintas situaciones propuestas por José Peláez.

La definición llegó en la última ronda, cuando Alicia Mercado se equivocó y recibió el castigo definitivo. Con ello, Manuel Gold se quedó con la victoria y le otorgó un importante punto al equipo amarillo.

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