Toro escapó de ruedo y causó pánico en Celendín, Cajamarca: Animal terminó siendo abatido | VIDEO

Un toro escapó del ruedo artesanal que se armó para las corridas que se organizan por la fiesta patronal en Celendín, región Cajamarca.

El animal, que había sido “indultado”, al concluir la primera jornada taurina escapó de su encierro, durante la noche del jueves, y empezó a recorrer las principales calles y la Plaza de Armas hasta llegar a los exteriores de la ciudad.

Precisamente, a las afueras de Celendín, el toro fue contenido y abatido por un policía. Cabe apuntar que ninguna persona fue afectada por el enorme animal.

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