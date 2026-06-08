Me Caigo de Risa: ¡Nadie les tenia fe a Leslie Stewart y Emilram Cossío pero terminaron como una final de película!

La pista de Me Caigo de Risa se convirtió en una verdadera locura durante el juego “Copiografía”,esta vez, los encargados de cerrar el reto fueron Leslie Stewart y Emilram Cossío, quienes terminaron robándose el show.

Desde el inicio, la pareja tuvo que enfrentarse a pasos complicados como el famoso “molino”, que no salió perfecto a la primera. Mientras todos gritaban “¡Uy, no le salió el molino!”, ambos siguieron intentando decididos a ganar el juego.

Pero lo inesperado llegó cuando Emilram Cossío sacó fuerzas de donde nadie esperaba y logró cargar a Leslie Stewart, pese a que al principio parecía costarle. Lo mejor vino al final: ambos cerraron con el impactante “helicóptero”, un movimiento que dejó a todos completamente sorprendidos. El resultado fue tan bueno que algunos de los demás participantes se tiraron al piso para hacerles una especie de “alabanza”.

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