Me Caigo De Risa: ¡Paloma Fiuza confundió todas las pistas y desató las risas de sus compañeros!
Paloma Fiuza se convirtió en una de las protagonistas de la noche. La invitada especial debía descubrir qué personaje representaba realizando preguntas a sus compañeros, quienes únicamente podían responder con un “sí” o un “no”.
Sin embargo, las cosas comenzaron a complicarse cuando Paloma preguntó algunas características del personaje y terminó entendiendo una respuesta de manera completamente distinta. Convencida de haber escuchado algo sobre “tres pelos”, empezó a sacar conclusiones que dejaron divirtiendo a todos.
Las risas aumentaron todavía más cuando intentó formular nuevas preguntas para acercarse a la respuesta. “¿Le gusta comer frutas?”, consultó entre dudas, provocando inmediatamente las carcajadas de sus compañeros, quienes no podían creer el rumbo que estaba tomando el juego.
A pesar de todos sus esfuerzos y de las pistas recibidas por el elenco, Paloma Fiuza no logró descubrir el personaje antes de que terminara el tiempo.
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¿Dónde ver todos los capítulos de “Me Caigo de Risa”?
¡Latino! Todos los capítulos de “Me Caigo de Risa” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Me Caigo de Risa Perú.
¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Me Caigo de Risa”?
¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Me Caigo de Risa” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Me Caigo de Risa Perú EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 9:00 p.m!