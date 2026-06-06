Me Caigo De Risa: ¡Paloma Fiuza demostró pulso de acero y venció a Alicia Mercado y Korina Rivadeneira!

Paloma Fiuza volvió a destacar al enfrentarse a Alicia Mercado y Korina Rivadeneira en un reto que exigía precisión, rapidez y mucha concentración. Las tres participantes debían retirar un mantel sin derribar la mayor cantidad posible de objetos colocados sobre sus respectivas mesas.

Mientras avanzaba el juego, sus compañeros siguieron cada intento de las chicas con atención y no dejaron de alentarlas desde sus lugares.

Alicia Mercado consiguió mantener 13 objetos sobre la mesa, mientras que Korina Rivadeneira logró conservar 19. Sin embargo, quien obtuvo el mejor resultado fue Paloma Fiuza, que sorprendió a todos al quedarse con 21 objetos intactos.

Tras conocerse los resultados, el elenco celebró el desempeño de las tres participantes, pero la victoria fue para Paloma Fiuza.

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