X Publicidad
Temas
Lo último
Me Caigo de Risa
Perú Decide 2026
Fútbol peruano
Dólar
Valentina Valiente
Lo último
Me Caigo de Risa
Perú Decide 2026
Fútbol peruano
Dólar
Valentina Valiente
TV en vivo
MENÚ
ME CAIGO DE RISA

Me Caigo De Risa: ¡Paloma Fiuza provocó risas con una inesperada palabra durante un reto de rimas!

ME CAIGO DE RISA
Nvega@latina.pe
Nvega@latina.pe
Compartir

Las rimas volvieron a poner a prueba el ingenio de los participantes en una nueva edición de Me Caigo de Risa. En esta ocasión, los integrantes debían completar un texto rimando con la terminación correspondiente, manteniendo el ritmo de la dinámica.

Todos fueron encontrando palabras para continuar el reto, pero cuando llegó uno de los turnos de Paloma, protagonizó uno de los momentos más divertidos de la noche.

Mientras buscaba la palabra adecuada para completar la rima, la brasileña lanzó con total seguridad “puberdad”, cuando en realidad la palabra era “pubertad”. La inesperada ocurrencia provocó las carcajadas de sus compañeros y del público presente.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.

👉 https://whatsapp.com/channel/0029Va4WPy1FMqraDNgjzM3Q

¿Dónde ver todos los capítulos de “Me Caigo de Risa”?

¡Latino! Todos los capítulos de “Me Caigo de Risa” están disponibles en nuestro canal de Youtube de Me Caigo de Risa Perú.

¿Cómo ver el REACT EN VIVO de “Me Caigo de Risa”?

¡No te pierdas el REACT EN VIVO de “Me Caigo de Risa” con Pedro Pablo Corpancho vía el canal de YouTube de Me Caigo de Risa Perú EN ESTE LINK de LUNES A VIERNES a partir de las 9:00 p.m!

ESTE VIDEO TE VA A INTERESAR

Siguiente artículo