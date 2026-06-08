Me Caigo de Risa: ¡Peláez le dio otro chance a Leslie Stewart… y ella la desperdició en segundos!

El siguiente juego de Me Caigo de Risa, “Ni sí, ni no”, arrancó con puro caos cuando Leslie Stewart quedó eliminada apenas empezó el reto. La dinámica parecía sencilla: Peláez les daba un chisme a los participantes, quienes debían ir agrandándolo sin decir las palabras prohibidas. Pero la invitada cayó más rápido de lo esperado.

Peláez soltó el supuesto chisme sobre Rodrigo Sánchez Patiño, pero antes de arrancar le preguntó a Leslie Stewart si lo conocía. Sin darse cuenta, ella respondió que no, desatando las risas del elenco. Aunque parecía final anunciado, Peláez decidió perdonarla por ser la invitada y le dio una segunda oportunidad.

Sin embargo, en su segundo intento cuando Leslie intentó pasarle el chisme a Eduardo Romay, volvió a caer en la trampa y soltó otro “no”, quedando eliminada definitivamente.

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