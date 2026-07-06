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ME CAIGO DE RISA

Me Caigo De Risa: ¡”Rack” vio a “Jose” y no pudo contenerse! Rodrigo Sánchez Patiño terminó en los brazos de Paloma Fiuza

ME CAIGO DE RISA
Mgallardo@latina.pe
Mgallardo@latina.pe
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El último reto de la jornada de Me Caigo de Risa puso a prueba al equipo amarillo con el Escenario Inclinado, una dinámica donde los participantes deben improvisar mientras actúan sobre una plataforma completamente inclinada. En esta ocasión, el escenario se convirtió en el “MCDR Taitanic”, dando pie a una de las parodias más divertidas de la noche.

Rodrigo Sánchez Patiño apareció caracterizado como “Jose, Joselin”, luciendo un vestido rojo, una larga peluca y un enorme collar. Aferrándose a las barandas para no caer, comenzó su dramática interpretación asegurando entre lamentos: “No me quiero casar… creo que esto lo voy a terminar el día de hoy”.

El set explotó de la risa con el ingreso de Paloma Fiuza interpretando a “Rack”, la peculiar versión masculina de Jack. Apenas vio a Jose, lanzó un efusivo “¡Qué rica!”, asegurando que era justo lo que estaba buscando. Entre divertidos coqueteos Rack terminó abrazando a Jose Joselin, acariciándole el rostro e incluso proponiéndole “ponerle la boca roja”, provocando que ella recordara, que estaba “a punto de casarse”.

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