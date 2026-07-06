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ME CAIGO DE RISA

Me Caigo De Risa: Renzo Schuller acertó en el último segundo y el elenco no lo dejó escapar: “¡Entra perro!”

ME CAIGO DE RISA
Mgallardo@latina.pe
Mgallardo@latina.pe
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Las risas no faltaron en Me Caigo de Risa durante una divertida ronda de Pin Pon Papas. Luciana Arispe y Manuel Gold debían lanzar pistas para que Renzo Schuller adivinara las palabras. Con el reloj a punto de llegar a cero, las pistas “animal”, “mascota”, “mejor amigo del hombre” fueron suficientes para que el conductor gritara “¡Perro!” justo antes de que terminara el tiempo.

Sin embargo, el verdadero espectáculo comenzó después del acierto. Peláez tomó el micrófono y empezó a repetir entre risas “¡Entra perro, perro, perro!”. Como si eso no fuera suficiente, Rodrigo Sánchez Patiño apareció en escena diciendo “¡Entra perro, entra!”, incluso simulando sacarlo de la pista en medio de las carcajadas.

El momento fue tan divertido que Renzo Schuller terminó señalándose a sí mismo, confundido por un instante, como preguntándose si lo llamaban “perro” por la respuesta correcta o porque ya lo habían convertido en el blanco de todas las bromas.

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