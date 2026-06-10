Me Caigo De Risa: ¡Renzo Schuller intentó poner orden, pero Korina, Eduardo, Rodrigo y Alicia terminaron por los suelos!

El “Escenario inclinado” volvió a convertirse en uno de los mayores desafíos de Me Caigo de Risa. Esta vez, la escenografía se transformó en un reality de competencia donde dos equipos debían superar una serie de pruebas mientras luchaban por mantenerse de pie.

Renzo Schuller asumió el papel de conductor de la competencia, mientras que Korina Rivadeneira y Eduardo Romay integraban el equipo morado. En la otra esquina estaban Alicia Mercado y Rodrigo Sánchez Patiño, quienes representaban al equipo verde y buscaban quedarse con la victoria.

Sin embargo, la inclinación de 22,5 grados del escenario complicó cada movimiento. Los participantes intentaban avanzar, abrazarse, sostenerse y cumplir las indicaciones del reto, pero el equilibrio parecía estar completamente en su contra. Entre reclamos, gritos y divertidas discusiones, la competencia se volvió cada vez más caótica.

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