Me Caigo De Risa: ¡Renzo Schuller quiso hacer de las suyas con Lita Pezo y Emilram Cossío!

Lita Pezo y Emilram Cossío se pusieron en la piel de una pareja de turistas que llegaba emocionada a conocer la selva durante una nueva edición del escenario inclinado. Sin embargo, la tranquilidad del paseo cambió rápidamente con la aparición de un guía bastante particular interpretado por Renzo Schuller.

Desde su llegada, el personaje de Renzo dejó claro que tenía más de charlatán que de guía turístico. Entre explicaciones exageradas y curiosas recomendaciones, logró captar toda la atención de los visitantes mientras intentaba convencerlos de que estaban viviendo una experiencia única.

El momento más divertido llegó cuando les ofreció un supuesto collar elaborado con elementos exclusivos de la selva. Con total seriedad, el guía aseguró que se trataba de un objeto muy especial y pidió una cifra desproporcionada para adquirirlo, dejando sorprendidos a Lita y Emilram.

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