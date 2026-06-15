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ME CAIGO DE RISA

Me Caigo De Risa: ¡Renzo Schuller robó una sandía, pero casi la pierde y terminó salvándola en el aire!

ME CAIGO DE RISA
Nvega@latina.pe
Nvega@latina.pe
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El equipo azul tuvo que enfrentarse al temido escenario inclinado tras perder la jornada de competencias en Me Caigo de Risa. Esta vez, la historia se desarrolló en un mercado donde Lita Pezo y Ricky Trevitazzo interpretaban a unos vendedores que intentaban convencer a Alicia Mercado de comprar sus productos.

Sin embargo, también estaba el personaje de Renzo Schuller. Interpretando a un ladrón, ingresó pegado a la pared y moviéndose con extremo sigilo, provocando las carcajadas de todos desde el primer instante.

Mientras los vendedores ofrecían frutas, menestras y trataban de atender a su clienta, Renzo aparecía y desaparecía constantemente buscando la oportunidad perfecta para concretar el robo.

El gran momento llegó cuando logró apoderarse de la sandía. Sin embargo, la fruta se le resbaló en plena fuga y parecía que todo estaba perdido. Contra todo pronóstico, Renzo reaccionó a tiempo y la atrapó en el aire, completando una escena divertida.

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