EE.UU. cooperará con Perú para enfrentar al Tren de Aragua y responder al fenómeno El Niño

El Departamento de Estado de los Estados Unidos, encabezado por el secretario Marco Rubio, informó sobre una serie de acciones de cooperación que el gobierno del presidente Donald Trump desarrollará junto con la administración de la presidenta Keiko Fujimori. Las medidas abarcan seguridad ciudadana, infraestructura penitenciaria y preparación ante los efectos del Fenómeno El Niño.

En materia de seguridad, el gobierno estadounidense anunció el envío de un equipo del Departamento de Justicia al Perú para fortalecer la coordinación bilateral y el intercambio de información en los esfuerzos para combatir al Tren de Aragua, organización que el presidente Donald Trump designó como Organización Terrorista Extranjera (Foreign Terrorist Organization, FTO).

El comunicado también señala que el Buró de Contraterrorismo del Departamento de Estado donará dos equipos de Detección de Rastros de Explosivos (Explosive Trace Detection) al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

Asimismo, el Departamento de Comercio de los Estados Unidos convocará en septiembre, en Lima, a socios de la industria estadounidense para analizar oportunidades destinadas a proveedores de tecnología de ese país, en el marco de los planes del gobierno de Keiko Fujimori para construir nueve nuevos establecimientos penitenciarios.

RESPUESTA AL FENÓMENO EL NIÑO

El comunicado también detalla las acciones previstas para atender los posibles efectos del Fenómeno El Niño. El gobierno estadounidense indicó que ya ha preposicionado mantas de emergencia y kits de higiene para brindar asistencia inmediata en caso de que sea necesario.

Además, el Departamento de Guerra donará puentes móviles para apoyar la respuesta ante eventuales inundaciones y continuará con la modernización de varios de los 18 centros regionales de comunicaciones de emergencia construidos originalmente bajo el Programa de Asistencia Humanitaria.

Por otro lado, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) liderará una serie de talleres virtuales dirigidos al Perú sobre gestión del riesgo de desastres.

El comunicado añade que el buque hospital USNS Comfort visitará el Perú a inicios de 2027 con el objetivo de reforzar la capacidad del país para brindar atención médica.

Las acciones anunciadas forman parte de los trabajos conjuntos que los gobiernos de Estados Unidos y Perú desarrollarán, de acuerdo con el comunicado emitido por el Departamento de Estado estadounidense, en áreas vinculadas con la seguridad ciudadana, la infraestructura penitenciaria y la respuesta ante emergencias derivadas del Fenómeno El Niño.

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