Me Caigo de Risa: ¡Renzo Schuller termina enredado y le da beso a Rodrigo Sánchez Patiño en pleno juego!

El juego “Pásame la dona” puso a prueba la coordinación de los 12 integrantes del programa, quienes debían pasarse una dona inflable de ida y vuelta sin soltarse de las manos. Aunque parecía sencillo, el reto rápidamente terminó convirtiéndose en un verdadero caos lleno de gritos y risas.

Uno de los momentos que más llamó la atención ocurrió cuando Renzo Schuller, en medio de la competencia, sorprendió a Rodrigo Sánchez Patiño dándole un beso en el cachete como parte de las bromas del juego.

Sin embargo, lo más divertido llegó durante el regreso de la dona inflable. Renzo Schuller terminó completamente enredado intentando atravesar la estructura mientras sus compañeros gritaban desesperados “¡No lo sueltes!” y buscaban la forma de ayudarlo antes de perder el reto.

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