Me Caigo De Risa: ¡Renzo Schuller terminó enfrentándose al enamorado de Lita Pezo!
Lita Pezo, Eduardo Romay y Renzo Schuller protagonizaron una divertida edición del ABC de la historia musical, donde cada participante debía continuar la historia cantando y siguiendo el orden del abecedario.
La trama giró en torno a una fiesta de quince años. Lita interpretó a la cumpleañera, mientras que Eduardo Romay asumió el papel de su enamorado. Sin embargo, el personaje de Renzo Schuller no estaba dispuesto a dejar que el joven se acercara tan fácilmente a su hija.
Las risas no tardaron en aparecer cuando ambos comenzaron a lanzarse indirectas cantadas. Renzo advertía constantemente al muchacho que respetara a su hija, mientras Eduardo intentaba conquistar a la quinceañera sin provocar la furia del padre.
Entre ocurrencias, rimas improvisadas y respuestas cada vez más ingeniosas, los tres participantes construyeron una historia llena de humor.
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