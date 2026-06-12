Me Caigo De Risa: ¡Rodrigo Sánchez Patiño confundió a Remy de Ratatouille con un cuy!
Las ocurrencias no faltaron en una nueva edición de Teléfono descompuesto, donde Angie Arizaga inició una cadena de mímicas inspirada en una conocida película. Sin embargo, conforme los movimientos fueron pasando de participante en participante, la historia original comenzó a transformarse por completo.
Lo que empezó como la representación de un pequeño ratón cocinando terminó generando todo tipo de interpretaciones. Entre gestos cada vez más extraños y movimientos improvisados, los integrantes intentaron descifrar qué película estaban recreando mientras las risas aumentaban en el estudio.
Uno de los momentos más comentados llegó cuando Emilram Cossío aseguró que veía a un “conejo brujo”, mientras que Rodrigo Sánchez Patiño interpretó que se trataba de otro animal completamente distinto.
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