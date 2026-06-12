Me Caigo De Risa: ¡Rodrigo Sánchez Patiño intentó recuperar a Korina Rivadeneira y Julio Díaz no se lo permitió!

El Escenario inclinado volvió a regalar un momento lleno de humor cuando Korina Rivadeneira y Julio Díaz interpretaron a una pareja de recién casados que llegaba a un taller mecánico en busca de ayuda. Lo que parecía una visita rutinaria tomó un rumbo inesperado con la aparición del mecánico interpretado por Rodrigo Sánchez Patiño, quien era el ex de Korina.

Desde el inicio de la historia, Rodrigo dejó claro que no había superado a su antigua pareja. Entre reclamos y comentarios cargados de humor, el personaje insistía en recuperar a su querida “pollita”, provocando las carcajadas de todos los presentes.

Por su parte, Julio intentó defender su matrimonio y evitar que el mecánico siguiera interfiriendo en su relación. Entre celos, confusiones y ocurrencias, los participantes tuvieron que lidiar además con la inclinación del escenario, haciendo aún más complicada la misión de mantenerse en pie.

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