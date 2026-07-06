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ME CAIGO DE RISA

Me Caigo De Risa: “Yo te agarro, mamita”: Paloma Fiuza hizo una promesa que terminó destruyendo el barco en el Escenario inclinado

ME CAIGO DE RISA
Mgallardo@latina.pe
Mgallardo@latina.pe
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El último reto de la noche en Me Caigo de Risa puso al Equipo Amarillo a improvisar sobre un barco llamado “MCDR Taitanic”. Allí, Rodrigo Sánchez Patiño, como “Joselin”, y Paloma Fiuza, en el papel de “Rack”, recreaban una divertida versión de Titanic cuando todo dio un giro inesperado.

Mientras Paloma Fiuza abrazaba con intensidad a Rodrigo Sánchez Patiño, Peláez anunció que “el mar se está poniendo bravo”. Con toda la seguridad del mundo, ella le prometió: “Yo te agarro, mamita”. Sin embargo, apenas comenzaron a lanzarles fuertes chorros de agua, Paloma Fiuza entró en pánico, soltó por completo a Rodrigo Sánchez Patiño y él resbaló hasta romper el barandal del barco.

Ahí Armando Machuca, interpretando al capitán apareció para advertirles que “ese no será el mejor lugar para tener un romance”. Lejos de hacerle caso, Paloma Fiuza le respondió entre gritos: “¡Me estás arruinando el plan!”, desatando las carcajadas de todo el público.

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