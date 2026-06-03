Me Caigo de Risa: ¿“QUIERES QUE TE MUESTRE UN COCO?” el comentario de Rodrigo que hizo explotar de risa el set
Las risas no faltaron en Me Caigo de Risa cuando Peláez puso a prueba a los participantes en uno de los juegos más divertidos del programa: responder únicamente con preguntas mientras seguían una situación específica. El reto parecía sencillo, pero terminó siendo un verdadero caos lleno de nervios y ocurrencias.
Todo comenzó con una arriesgada escena de paracaidismo, donde César y los participantes debían improvisar preguntas como “¿Esto será que se abre?”, “¿Tú necesitas paracaídas?” y el desesperado “¿Y si me hago popó en el aire?”, provocando un momento totalmente fuera de control.
Más adelante, el juego pasó a una cita a ciegas en un restaurante, donde Korina y Julio protagonizaron un divertido intercambio que terminó abruptamente cuando él repitió la palabra “gilear”, quedando eliminado de inmediato. “¡Me gusta gilear!”, lanzó entre risas antes de despedirse.
Sin embargo, el momento más comentado llegó cuando Korina y Rodrigo quedaron frente a frente en una isla desierta y las preguntas empezaron a ponerse cada vez más graciosas: “¿Quieres que te muestre un coco?” terminó robándose el show y provocando carcajadas en el set.
Finalmente, Rodrigo se llevó la victoria, dejando a Korina cerca del triunfo.
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