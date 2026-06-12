“¡Qué buena energía! Nos vamos a divertir”: Joaquín Escobar llega como invitado especial a Me Caigo de Risa

La diversión en Me Caigo de Risa arrancó con una gran sorpresa para el público. José Peláez presentó al invitado especial de la noche: el actor Joaquín Escobar, quien se sumó al elenco para enfrentar los retos y ocurrencias del programa.

Antes de darle la bienvenida, Peláez lo presentó con su característico sentido del humor. “Nuestro artista invitado se viene preparando tanto para este programa que hasta músculos le han salido”, comentó, provocando los aplausos de todos los presentes.

Tras su ingreso al set, Joaquín Escobar fue recibido con una cálida ovación. “¡Qué bueno tenerte aquí! ¡Nos vamos a divertir!”, expresó el conductor, mientras el público celebraba la llegada del actor al programa.

Por su parte, Joaquín respondió con el entusiasmo que lo caracteriza y destacó el ambiente del espacio. “¡Qué rica energía!”, señaló al encontrarse con el elenco y prepararse para vivir una noche llena de juegos, risas y momentos inolvidables en Me Caigo de Risa.

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