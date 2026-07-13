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ME CAIGO DE RISA

¡Stephanie Orúe sorprende al revelar el curioso “secreto” de Renzo Schuller en Me Caigo De Risa!

ME CAIGO DE RISA
Nvega@latina.pe
Nvega@latina.pe
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La diversión no se detiene en Me Caigo de Risa y esta vez uno de los momentos más comentados llegó durante una dinámica en la que los participantes debían evitar decir “sí” o “no” mientras revelaban supuestos chismes sobre sus compañeros.

En esta ronda quedaron Alicia Mercado, Manuel Gold y Stephanie Orúe, quienes tuvieron que improvisar respuestas sin caer en las palabras prohibidas. Sin embargo, fue la actriz invitada quien terminó robándose toda la atención con una inesperada confesión sobre Renzo Schuller.

Entre bromas, Stephanie Orúe aseguró que a Renzo le gusta que le den cachetadas, lo que dejó completamente sorprendida a Alicia Mercado, quien de inmediato le preguntó cómo conocía ese detalle. La actriz respondió siguiendo el juego y provocó una explosión de risas entre todos los presentes, mientras Renzo intentaba defenderse en medio de las bromas.

La divertida conversación continuó con más ocurrencias y comentarios entre los participantes, convirtiendo el reto en uno de los momentos más entretenidos de la noche. Finalmente, el equipo azul consiguió quedarse con la victoria en esta dinámica.

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