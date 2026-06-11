¡Todo cambia! Me Caigo De Risa se convierte en una verdadera COMPETENCIA desde este lunes

¡A pedido del público! La diversión en Me Caigo de Risa está a punto de dar un giro inesperado. Desde este lunes 15 de junio a las 9 de la noche, el programa de Latina se convierte en una verdadera competencia que promete más emoción, estrategia y desafíos para todos sus participantes.

El formato incorporará una dinámica completamente renovada en la que los participantes deberán enfrentarse divididos en dos equipos. A partir de ahora, cada juego tendrá un valor especial, ya que los dos equipos buscarán sumar la mayor cantidad de puntos posibles. Para lograrlo, deberán demostrar rapidez, creatividad, ocurrencia y mucho trabajo en conjunto.

La rivalidad entre los integrantes se hará más intensa, pues cada prueba podría marcar la diferencia entre la victoria y la derrota. Y es que esta vez, cada punto contará. Pero eso no será todo. Al finalizar la jornada, el equipo que no logre imponerse tendrá que enfrentarse a una de las pruebas más impactantes del programa: el desafiante escenario inclinado.

De esta forma, Me Caigo de Risa llevará la diversión a otro nivel y buscará seguir sorprendiendo a los televidentes con una competencia donde cualquier cosa puede suceder.

La cita es desde este lunes 15 de junio a las 9 p. m. por Latina. La diversión continúa, pero ahora con un ingrediente extra: la competencia.

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