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ME CAIGO DE RISA

¡Yiddá Eslava reaccionó con humor tras un inesperado tropiezo en pleno reto de rimas en Me Caigo De Risa!

ME CAIGO DE RISA
Nvega@latina.pe
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Durante el juego “Te la rimo”, cada integrante debía completar un texto improvisando una frase que rimara con la última palabra mencionada.

En esta oportunidad, Yiddá Eslava buscó durante algunos segundos la palabra ideal para continuar la secuencia. Sin embargo, cuando parecía haberla encontrado, terminó trabándose y se quedó sin tiempo para completar correctamente la rima.

Aunque perdió ese turno, lo que más llamó la atención fue su reacción. Yiddá tomó el resultado con ese espíritu competitivo que tanto la caracteriza, provocando las carcajadas de sus compañeros y del público.

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