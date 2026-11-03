MI VIDA POR TI: Sadakat se opone a la operación de Alya y podría poner su vida en peligro

La vida de Alya estará en manos de quienes intentan salvarla. Tras recibir un disparo, la protagonista permanece grave en la enfermería de la empresa y necesita una intervención médica urgente. Ante esta situación, Cihan buscará la ayuda de Mine para trasladarla a un hospital y realizar la operación en secreto, evitando que la familia Albora descubra sus planes.

Sin embargo, Sadakat no estará dispuesta a permitirlo y exigirá a sus hijos que detengan la intervención. La matriarca llevará su oposición al límite, mientras Cihan tendrá que decidir si desafía sus órdenes para salvar a Alya. ¿Lograrán operarla a tiempo o Sadakat conseguirá impedirlo?

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