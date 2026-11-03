Tras denuncia de Punto Final: piden al Minedu explicar falta de evaluaciones psicológicas periódicas a docentes

El diputado de Ahora Nación, Jair Manrique, solicitó al ministro de Educación, José Antonio Chang, que informe sobre las medidas que adoptará su sector luego de que Punto Final revelara que 432 docentes son investigados administrativamente por presuntos casos de violencia sexual contra escolares.

El parlamentario también pidió explicaciones sobre la ausencia de evaluaciones psicológicas periódicas a los profesores, luego de que el director general de Desarrollo Docente del Ministerio de Educación, Andrés Antonio Izaguirre Minaya, reconociera que actualmente estos controles no se realizan de manera continua.

“(Se solicita) informe sobre las razones por las cuales no se realizan evaluaciones psicológicas periódicas a los docentes”, señala el oficio enviado al titular del Minedu.

Asimismo, Manrique solicitó al Ministerio de Educación detallar las medidas y el cronograma previstos para implementar un sistema de evaluaciones psicológicas periódicas a los docentes de las instituciones educativas del país.

3, 2026

DENUNCIA REVELADA POR PUNTO FINAL

Una investigación de Punto Final reveló que el Ministerio de Educación registra 822 procedimientos administrativos por presuntas faltas cometidas por trabajadores de colegios públicos de todo el país.

De ese total, 505 registros están relacionados con presuntos casos de violencia sexual contra estudiantes, lo que representa más del 60 % de los procedimientos administrativos revisados.

Entre las personas comprendidas en estos registros figuran 411 profesores y 21 docentes de Educación Física, es decir, 432 docentes. Además, aparecen seis directores y un jefe de laboratorio.

Cabe precisar que estos registros corresponden a investigaciones administrativas en curso y no constituyen por sí mismos una sentencia ni acreditan responsabilidad penal de las personas involucradas.

En Lima Metropolitana, los reportes oficiales permitieron identificar a 47 docentes vinculados a denuncias por presunta violencia sexual contra estudiantes en 44 colegios públicos.

Los casos se distribuyen en 18 distritos de la capital, entre ellos San Juan de Lurigancho, Ate, Comas, Villa El Salvador, San Martín de Porres, Carabayllo y Cercado de Lima.

Además, en tres de las instituciones educativas incluidas en la documentación aparecen hasta dos docentes distintos bajo investigación por presuntos hechos de esta naturaleza.

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