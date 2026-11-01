Cyber Wow 2026: cómo aprovechar descuentos de hasta 80% para renovar tu hogar

Del 2 al 5 de noviembre, Sodimac ofrecerá promociones en electrohogar, muebles, herramientas y otras categorías, además de beneficios exclusivos por web y app.

Del 2 al 5 de noviembre, el Cyber Wow 2026 ofrecerá una nueva oportunidad para renovar y equipar el hogar. Durante estos cuatro días, Sodimac tendrá descuentos de hasta 60% en productos seleccionados de electrohogar, muebles, herramientas, baños y cocinas.

Esta será la última edición del año y permitirá aprovechar promociones para distintos proyectos del hogar. Los consumidores podrán conocer las ofertas y condiciones en la página de Cyber Wow de Sodimac.

¿Cómo puedo aprovechar al máximo los descuentos de Cyber Wow de Sodimac?

Una de las principales novedades serán las Horas Locas de Sodimac, con descuentos de hasta 80% en productos exclusivos. Cada día, de 1:00 p. m. a 2:00 p. m., se habilitarán seis productos seleccionados en la web y app de Sodimac.

Los precios especiales podrán aprovecharse mediante un cupón exclusivo durante ese horario. Las ofertas incluirán sorpresas en categorías como hogar, mascotas, limpieza y aire libre, entre otras.

Para aprovechar estas oportunidades, se recomienda ingresar a las plataformas digitales durante el horario indicado y revisar los productos participantes.

¿Qué productos para el hogar se podrán encontrar durante el Cyber Wow de Sodimac?

La campaña incluirá alternativas para quienes buscan renovar su cocina, equipar la sala o realizar mejoras en baños y otros espacios.

También habrá opciones en herramientas, pinturas, pisos y gasfitería para quienes tienen proyectos de mantenimiento o remodelación pendientes.

Antes de comprar, es recomendable identificar las necesidades del hogar, revisar las medidas de los espacios y comparar las características de los productos. Esto permitirá aprovechar los descuentos de acuerdo con el presupuesto y las prioridades de cada familia.

¿Qué beneficios puedo encontrar en esta edición del Cyber Wow de Sodimac?

Las compras en la web de Sodimac tendrán envío gratis a todo el país por montos mayores a S/199, en productos hasta talla M.

Además, el miércoles 4 de noviembre se realizará el #MiércolesDeApp, con un 15% de descuento adicional utilizando el cupón APP15. Descarga el App en Playstore o AppStore.

Quienes paguen con tarjeta CMR podrán acceder a un 10% adicional con el cupón CMR10. En herramientas, pinturas, pisos, gasfitería, baños y cocinas también se ofrecerán 6 cuotas sin intereses.

Asimismo, determinados productos contarán con despacho en 120 minutos. Todos los beneficios estarán sujetos a sus respectivos términos y condiciones.

Las promociones del último Cyber Wow del año estarán disponibles del 2 al 5 de noviembre en la web de Sodimac y App de Sodimac.