Valentina Valiente capítulo 30: ¡Valentina quiere confesarle a Edmundo sobre las verdaderas intenciones de Frida!

Valentina comienza a cuestionar la relación entre Edmundo y Frida. Aunque para Alejandro ella le da compañía y alegría, Valentina no logra creer en sus buenas intenciones y sospecha que solo está interesada en su dinero.

“¿Cómo me gustaría decirle toda la verdad?”, confiesa, evidenciando su incomodidad ante lo que considera un engaño. Sin embargo, Alejandro interviene y le pide que no diga nada, recordándole todo lo que Edmundo ha sufrido y lo importante que es para él no sentirse solo.

El dilema deja a Valentina atrapada entre la verdad y el silencio. Sabe que hablar podría destruir a Edmundo, pero callar implica permitir que Frida continúe con su juego.

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