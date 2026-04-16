Yo Soy GRANDES BATALLAS: ¡Alejandra Guzmán gana con solidez y avanza firme en la competencia!

La batalla entre la imitadora de Alejandra Guzmán y Anita Santivañez dejó en evidencia dos estilos distintos sobre el escenario. Anita destacó por su energía y presencia, pero el jurado señaló cierta mecanización y repetición en sus movimientos, lo que le restó naturalidad a la interpretación.

Por su parte, la consagrada asumió un reto distinto al interpretar un cover de Charly García, demostrando versatilidad y dominio del personaje. Su capacidad para adaptar el tema a su estilo fue clave, aunque se le pidió mayor precisión en algunas palabras.

Con una presentación sólida y segura, Alejandra Guzmán obtuvo el respaldo total del jurado, consolidándose como una de las competidoras más firmes.

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