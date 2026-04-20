Valentina Valiente capítulo 32: ¡Don Edmundo le propone matrimonio a Frida!

Lo que empezó como un cálido almuerzo de bienvenida para Macarena terminó convirtiéndose en uno de los momentos más inesperados y decisivos en la vida de la familia. Don Edmundo tomó la palabra para dedicar unas sentidas palabras por el regreso de la joven, destacando su fortaleza y la importancia de seguir adelante unidos.

El brindis parecía cerrar la escena con emoción, pero él aún tenía algo más que decir. Con visible determinación, volvió a intervenir y, esta vez, dirigió sus palabras directamente a Frida, dejando a todos en completo silencio.

Sin rodeos, Don Edmundo lanzó la pregunta que paralizó la mesa: le pidió matrimonio a Frida frente a todos los presentes. La reacción de Frida fue llorar de la emoción.

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