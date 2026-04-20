Valentina Valiente capítulo 32: ¡Wilfredo enfrenta a los ladrones que dispararon a Bryan!

Durante la fiesta, Jenny queda en shock al reconocer a los sujetos encargados de la seguridad: eran los mismos que dispararon contra Bryan. El hallazgo la paraliza.

Rocky, al enterarse de la verdad, no duda en actuar. Impulsado por la rabia, enfrenta a los agresores sin medir las consecuencias. La situación se torna crítica cuando los hombres responden con violencia y uno de ellos saca un arma, poniendo en riesgo a todos los presentes.

En medio del caos, aparece Wilfredo, quien interviene con firmeza para frenar el ataque. Con determinación, logra reducir a los agresores y evitar una tragedia mayor.

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