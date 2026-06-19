“No puedo construir mi valor con la aprobación de los demás”: Mayra Goñi y la lección que marcó su vida
Detrás del éxito de Valentina Valiente, Mayra Goñi protagonista de la telenovela, nos cuenta su historia, marcada por el aprendizaje, la perseverancia y el amor por su familia.
En conversación con Latina Digital, la actriz recordó que desde muy pequeña supo que quería dedicarse al arte. Aunque soñaba con ser cantante, la actuación llegó inesperadamente a su vida cuando obtuvo el papel principal en Yuru, la princesa de la selva, producción nuestra, que protagonizó a los 13 años.
Mayra aseguró que regresar al canal ha sido una experiencia especial. “Regresar a Latina es mágico para mí. Haber empezado aquí, donde hice mi primera novela, y volver ahora con un papel importante me hace sentir feliz de haber vuelto a mi casa”, expresó.
La actriz también reflexionó sobre la exposición pública y las críticas que recibió conforme fue creciendo. “Me fui dando cuenta que no puedo construir mi valor con la aprobación de los demás, que le voy a gustar a algunas personas, a otras no”, comentó. Asimismo, reveló que en una etapa de su vida recurrió a la ayuda psicológica para aprender a sobrellevar estas situaciones.
Actualmente, Mayra lidera Valentina Valiente, un proyecto con el que se siente profundamente identificada. “Mientras yo vaya avanzando, mi familia va avanzando conmigo también”, señaló, destacando que, al igual que Valentina Ramos, siempre ha tenido claro que sus logros también significan oportunidades para sus seres queridos.
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