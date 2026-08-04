Grupos de cumbia muestran su respaldo a Naldy Saldaña tras denunciar acoso en La Bella Luz

Diversas agrupaciones de cumbia se pronunciaron a través de sus redes sociales en apoyo a la cantante Naldy Saldaña, quien en las últimas horas denunció por acoso al director musical de la orquesta La Bella Luz, César Sánchez Chavesta. Los tocamientos indebidos habrían ocurrido en junio del 2026 durante los ensayos del grupo musical. Entre las agrupaciones que respaldaron a la cantante se encuentran Armonía 10, Papillón, Caribeños de Guadalupe, Hermanos Yaipén, Amaya Hermanos y Amor Rebelde.

A continuación, puedes ver las publicaciones de cada una de estas agrupaciones de cumbia en sus redes sociales:

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