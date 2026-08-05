Valentina Valiente capítulo 108: ¡Alejandro consuela a Valentina con un emotivo regalo, pero ella termina alejándose!

Alejandro y Valentina vuelven a encontrarse durante una reunión del proyecto para llevar agua a San Jerónimo. Tras finalizar la actividad, él aprovecha el momento para acercarse y expresarle sus condolencias por el reciente descubrimiento sobre su madre.

Con la intención de darle ánimo, Alejandro le entrega unas semillas de olivo, conocidas como el árbol de la inmortalidad, y le dedica unas sentidas palabras. El gesto conmueve a Valentina, quien agradece el detalle y terminan abrazándose.

Sin embargo, la escena cambia de un momento a otro. Mientras están juntos, Valentina recuerda haber visto a Alejandro acompañado de otra joven y, sin saber que en realidad se trata de su prima, decide alejarse.

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