Papa León XIV en Perú: conoce los cuatro circuitos turísticos preparados en Lambayeque

El gobernador regional de Lambayeque, Jorge Luis Pérez, presentó el plan de la ruta del Papa León XIV, aprobado por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), a propósito de la llegada del sumo pontífice al Perú.

Este programa oficial cuenta con cuatro circuitos turísticos, donde los fieles y visistantes podrán recorrer iglesias, capillas, santuarios históricos, museos, playas y complejos arqueológicos en la región.

En entrevista con Buenas Nuevas Malas Nuevas, la autoridad precisó que la Iglesia Catedral de la ciudad ya se encuentra remodalada e indicó que, para garantizar la seguridad de los viajeros, se han comprado 206 vehículos y equipamiento de Ingeligencia para la Policía Nacional del Perú (PNP). Para conocer el plan completo se puede acceder mediante este enlace: https://tr.ee/WrDzlIJwOl. A continuación, los circuitos planteados:

Circuito 1

Iglesia Santa María Catedral de Chiclayo

Palacio Municipal de Chiclayo

Capilla Santa Verónica (En Restauración)

Santuario Nuestra Señora de la Paz

Iglesia San Pedro – Monsefú

Iglesia Santa María Magdalena – C. Eten

Playa Santa Rosa

Playa Pimentel

Circuito 2

Iglesia Santa Lucía – Ferreñafe

Museo Nacional Sicán

Santuario Histórico Bosque de Pómac

Complejo Arqueológico Túcume

Iglesia San Juan Bautista de Illimo

Circuito 3

Iglesia San Pedro – Lambayeque

Santuario de la Cruz de Chalpón – Motupe

Iglesia San Julián – Motupe

Iglesia San Pablo – Pacora

Iglesia Santo Domingo – Olmos

Santuario de la Cruz de Chalpón -Olmos

Museo Tumbas Reales de Sipán

Museo Arqueológico Bruning

Circuito 4

Convento San Agustín | Capilla Santo Toribio de Mogrovejo – Zaña

Museo de Sitio Huaca Rajada – Sipán

Complejo Arqueológico Huaca Rajada – Sipán

ACTIVIDADES DEL PAPA LEÓN

El Papa León XIV visitará el Perú el del miércoles 11 al martes 17 de noviembre, luego de viajar a otros dos países sudamericanos: primero Montevideo, Paysandú y Florida, en Uruguay, luego Buenos Aires, Córdoba y Luján en Argentina. En territorio nacional, llegará a Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa. En el país, se descartó otras localidades que habían sido consideradas en etapas previas de la planificación, como Madre de Dios, Trujillo, Piura, Sullana, Puno e Iquitos.

La misa central se celebrará en el terreno del futuro Terminal Portuario de Eten, en Pampas de Reque, Chiclayo. Se logró determinar esta sede gracias a que una delegación del Vaticano verificó la viabilidad del lugar.

Una nueva comitiva del Vaticano regresará al Perú para afinar los detalles de seguridad, movilidad e infraestructura en las ciudades seleccionadas, mientras que la publicación formal del programa detallado y las fechas definitivas se espera para septiembre. Las autoridades peruanas ya proyectan un flujo de aproximadamente un millón y medio de turistas provenientes de distintos puntos de la región.

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