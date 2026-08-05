Valentina Valiente capítulo 108: ¡Don Edmundo empieza a sospechar de Frida tras descubrir una contradicción en una conversación!
Don Edmundo comienza a mirar con desconfianza las constantes explicaciones de Frida, luego de detectar una contradicción mientras conversaban sobre el estado de salud de Macarena.
Frida intenta justificar unas molestias que estaría presentando su hija y asegura que se tratarían de secuelas del accidente que sufrió. Sin embargo, cuando Don Edmundo le pregunta si acudieron al médico, ella cambia su versión y afirma que finalmente solo realizaron una llamada al especialista.
El empresario recuerda de inmediato que horas antes Frida le había dicho que sí asistirían a una consulta médica, por lo que no tarda en notar la inconsistencia en su relato. Aunque decide no seguir insistiendo en ese momento, la conversación deja claro que sus sospechas empiezan a crecer.
Sin saberlo, Frida continúa acumulando excusas para ocultar sus encuentros con Rodrigo, mientras Don Edmundo permanece cada vez más atento a sus movimientos.
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