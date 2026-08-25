Valentina Valiente capítulo 122: Alejandro sospecha de Macarena por su reacción ante la muerte de Beto

Luego de conocer que Beto, el exportero de su departamento, habría estado involucrado en el secuestro de Frida, Alejandro decide buscar respuestas en Macarena.

Alejandro llega serio y le pregunta directamente si sabía algo sobre Beto que nunca le contó. Macarena intenta mostrarse sorprendida ante la revelación y asegura que no podía creer que su antiguo portero fuera uno de los responsables del secuestro de su madre.

Sin embargo, Alejandro recuerda un detalle que aumentó sus sospechas. Cuando ambos se enteraron de la muerte de Beto en su departamento, Macarena tuvo una reacción inesperada y quiso marcharse inmediatamente. Para Alejandro, ese comportamiento no parece una simple coincidencia. “Maca, ¿hay algo de Beto que tú no me hayas dicho?”, le pregunta, intentando descubrir qué hay detrás de su reacción.

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