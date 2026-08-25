Valentina Valiente capítulo 122: ¡Macarena se ve acorralada por Frida y hace una tregua con ella!

Macarena se niega a perdonar a Frida luego de descubrir que su propia madre estuvo detrás de su falso secuestro. La situación se complica aún más cuando las investigaciones comienzan a relacionar a Beto, el ex portero de Alejandro, con el caso.

Frida busca nuevamente a su hija, pero Macarena deja claro que no quiere tener ningún vínculo con ella. “Ya te dije que te quiero bien lejos”, le reclama, intentando ignorar su presencia. Pero Frida insiste y le propone una tregua. La mujer asegura que ambas están involucradas en una situación que podría traerles graves consecuencias, especialmente ahora que Alejandro conoce los avances de las investigaciones.

“No te conviene si esto sale a la luz”, le advierte Frida, antes de explicarle que podría terminar en prisión por haber fingido su propio secuestro y quedar vinculada a un homicidio. Además, Frida intenta hacerle ver a Macarena que la verdad también podría perjudicarla públicamente: “Tú vas a ser hija de una delincuente que fingió su propio secuestro”.

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