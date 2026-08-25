Valentina Valiente capítulo 122: Elsa y Leo le descubren una denuncia por maltrato al exjefe de la mamá de Kathy

Elsa y Leo avanzan en sus investigaciones sobre Tito y encuentran un antecedente que podría cambiar el rumbo del caso. Ambos recurren a Gastón, el abogado de Wilfredo, para contarle lo que descubrieron sobre el dueño del restaurante donde trabajaba la madre de Kathy.

Leo revela que una trabajadora del restaurante le contó que Tito mantenía una relación con la madre de Kathy y que, tras una fuerte discusión, incluso lo vio agrediéndola. Con esta información, Elsa y Leo se reúnen con Gastón para ponerlo al tanto de sus sospechas. El abogado decide investigar el verdadero nombre de Tito en el sistema del Ministerio Público y hace un descubrimiento inesperado.

“Alberto Kimber fue denunciado hace 15 años por su pareja de ese entonces y que la denuncia fue por maltrato físico y verbal”, explica Gastón. Aunque la denuncia fue desestimada luego de que las lesiones fueran consideradas leves, el antecedente genera indignación en Elsa y preocupación en Leo.

Gastón asegura que incorporará esta nueva información al caso y solicitará que la Policía investigue a Alberto Kimber como posible sospechoso de feminicidio.

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