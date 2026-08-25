Valentina Valiente capítulo 122: ¡Diego finalmente besa a Valentina y Gabriel los ve! ¿Qué dirá Alejandro?

Luego de compartir varios momentos juntos mientras trabajan en el proyecto de San Jerónimo, el biólogo aprovecha un momento de cercanía para demostrarle lo que siente y finalmente se anima a dar un paso más con Valentina. La complicidad entre ambos aumenta mientras conversan y bromean. Entre miradas y sonrisas, el joven se acerca y finalmente besa a Valentina, quien corresponde al gesto.

Sin embargo, el romántico momento tiene un inesperado testigo: Gabriel, el mejor amigo de Alejandro. El joven aparece justo cuando Diego y Valentina están besándose y queda completamente sorprendido al descubrir la cercanía entre ambos. Gabriel, además, sabe que Valentina es la ex de Alejandro, por lo que la situación podría resultar especialmente incómoda para él. Mientras Diego y Valentina intentan continuar con normalidad después del beso, Gabriel no consigue ocultar su nerviosismo.

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