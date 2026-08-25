Valentina Valiente capítulo 122: ¡Gabo le cuenta a Alejandro que vio a Valentina besándose con Diego!

Mientras conversa con Gabo sobre la arborización de San Jerónimo, su amigo finalmente decide contarle a Alejandro algo que podría incomodarlo. Luego de intentar evadir el tema, Gabo le revela que vio a Valentina besándose con Diego, el joven que trabaja junto a ella en el proyecto del agua de San Jerónimo. Alejandro ya había conocido a Diego y asegura que parece ser un buen tipo.

“Ayer los vi besándose”, le cuenta Gabo, provocando un cambio inmediato en la actitud de Alejandro.

Aunque intenta mostrarse tranquilo, Alejandro asegura que Valentina está haciendo su vida y que él también ha seguido adelante. Incluso sostiene que ella merece rehacer su vida después de la relación que tuvieron.

Sin embargo, sus palabras contrastan con su comportamiento. Alejandro evita mirar a Gabo, se refugia frente al refrigerador y deja ver una expresión de tristeza, dejando claro que la noticia sí le afecta.

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