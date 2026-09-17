Valentina Valiente capítulo 139: ¡Valentina se encuentra cara a cara con Cristina, la chica que abrazaba a Diego!

En medio de un centro de donación de sangre, Valentina, Mirkala y Jenny esperan a la doctora especialista que las acompañará en la grabación de una nota para televisión. La doctora que las recibió se acerca a avisarles que la especialista ya llegó, y es entonces cuando se llevan la sorpresa de que se trata de Cristina, la misma chica que encontraron saliendo de la casa de Diego.

Jenny y Valentina se quedan en shock por la revelación, mientras Cristina se presenta ante ellas y les agradece por su apoyo en la campaña de donación de sangre, indicándoles que pueden empezar la nota cuando quieran. Valentina se queda unos segundos mirando a Jenny, ambas sin poder creer lo que acaba de pasar.

¿Quién es realmente Cristina y qué relación tiene con Diego? ¿Valentina se atreverá a preguntarle directamente? No te pierdas Valentina Valiente para descubrir qué pasará.