Valentina Valiente capítulo 139: ¡Valentina se encuentra cara a cara con Cristina, la chica que abrazaba a Diego!
En medio de un centro de donación de sangre, Valentina, Mirkala y Jenny esperan a la doctora especialista que las acompañará en la grabación de una nota para televisión. La doctora que las recibió se acerca a avisarles que la especialista ya llegó, y es entonces cuando se llevan la sorpresa de que se trata de Cristina, la misma chica que encontraron saliendo de la casa de Diego.
Jenny y Valentina se quedan en shock por la revelación, mientras Cristina se presenta ante ellas y les agradece por su apoyo en la campaña de donación de sangre, indicándoles que pueden empezar la nota cuando quieran. Valentina se queda unos segundos mirando a Jenny, ambas sin poder creer lo que acaba de pasar.
¿Quién es realmente Cristina y qué relación tiene con Diego? ¿Valentina se atreverá a preguntarle directamente? No te pierdas Valentina Valiente para descubrir qué pasará.
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