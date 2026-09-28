Valentina Valiente capítulo 145: ¡Bárbara descubre que Macarena la manipuló todo este tiempo!
Bárbara le lleva un trago a Gabo para compartir juntos, mientras él le muestra una foto que le apareció, en la que aparece Macarena, novia de Alejandro, junto a Susana, su socia. Al verla, Bárbara queda desconcertada, algo que Gabo nota de inmediato y le pregunta qué le pasa o a quién reconoció.
En ese momento, Bárbara comienza a recordar cómo Macarena se le acercó a hablar en el bar, y cae en cuenta de cómo la ha estado manipulando todo este tiempo, además de cómo Susana también se involucró en el plan. Solo atina a decir: “Me engañó“. Gabo, confundido y preocupado, le pide explicaciones.
Bárbara le cuenta entonces que Macarena la buscó en el bar, entabló conversación con ella, la hizo entrar en confianza, la llevó a su departamento, la emborrachó y la utilizó para manipular la situación con Alejandro, haciéndole creer una “supuesta” infidelidad. Gabo, impactado, no sabe qué más decir y le da un fuerte sorbo a su trago.
¿Qué consecuencias tendrá esto para Macarena y Susana? Sigue todos los capítulos de Valentina Valiente y descubre cómo se destapa este engaño.
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