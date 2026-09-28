Valentina Valiente capítulo 145: ¡Bárbara jura vengarse de Macarena tras descubrir su engaño!

Bárbara revela que Macarena fue la única persona a la que le contó lo relacionado con Alejandro. Además, cuenta que Susana también estuvo presente en el bar y la grabó mientras le preguntaba qué había hecho con su hijo, Alejandro.

Al escuchar esto, Gabo cae en cuenta de que Maca tenía todo planeado desde el principio, con el objetivo de separar a Valentina de Alejandro.

Gabo se muestra asustado y sorprendido ante la maldad de Macarena, algo que Bárbara confirma sin dudar: “No pienso permitir que se salga con la suya“. Gabo le pregunta qué piensa hacer al respecto, y ella responde con determinación: “Esa Macarena no sabe con quién se ha metido“.

¿Qué plan llevará a cabo Bárbara para desenmascarar a Macarena? ¿Logrará Valentina enterarse de toda la verdad a tiempo? No te pierdas los próximos capítulos de Valentina Valiente y descubre cómo se destapa este engaño.

¡No te olvides de unirte a nuestro canal oficial!

¡No te pierdas de contenido y noticias EXCLUSIVAS! Interactúa con los talentos, obtén datos inéditos y noticias de última hora.