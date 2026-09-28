Valentina Valiente capítulo 145: ¡Edmundo llama a Frida y le pide verla en persona!

Edmundo se encuentra en su sillón leyendo la demanda de divorcio por causal de adulterio que preparó su abogada. Por un momento, deja el documento a un lado para reflexionar si realmente quiere iniciar un enfrentamiento legal contra Frida, o si solo busca librarse de ella. Tras unos segundos de silencio, sorprende al decidir llamarla directamente.

Frida también se extraña, pero se alegra al recibir la llamada de Edmundo. Él, sin rodeos, va directo al grano apenas escucha su voz: le dice que necesita verla en persona y le pide que vaya a su casa a primera hora.

¿Se tratará de una reconciliación o de una encerrona legal? ¿Qué es lo que realmente busca Edmundo con este encuentro? Entérate de lo que sucederá en el próximo capítulo de Valentina Valiente y descubre si esto es una buena o mala señal para Frida.

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