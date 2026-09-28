Yo Soy Conciertos 2026: “Sean Paul” mostró su calidad de imitación con “Get Busy”

Micky Love interpretó a “Sean Paul” y cantó “Get Busy”. Con una gran musicalidad y versatilidad en el escenario, Micky buscó convencer al jurado de ser merecedor de salvarse de la sentencia. Sin embargo, tuvo un pequeño percance con la letra durante su presentación, algo que el jurado no dudó en señalar.

Carlos Alcántara decidió quedarse con la parte positiva de su actuación, y dijo: “Los cantantes se olvidan la letra y nadie los critica. Igualito”. Con ello, le dio el mérito por su calidad de imitación y lo felicitó.

Diego Dibós lamentó que no se aprendiera totalmente la letra, aunque reconoció que se trata de un tema muy desafiante por lo extenso de su lírica.

Finalmente, Ricardo Morán comentó que respeta los grandes retos que se propone el participante. Sin embargo, señaló que la canción combina partes de “rap” con otras más entonadas, y que en estas últimas tuvo algunas desafinaciones que sí debe procurar corregir.

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