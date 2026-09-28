Valentina Valiente capítulo 145: ¡Susana busca convencer a Edmundo de perdonar a Frida!

En un almuerzo en casa de Edmundo, Susana reconoce los terribles sucesos que hizo Frida; sin embargo, intenta convencerlo de ver la situación desde otra perspectiva.

Le hace notar que las crisis de pareja son normales y le recuerda que él mismo vivió un problema similar del que fue responsable: la infidelidad que cometió con una persona de la empresa, durante su relación con su antigua pareja, Grimanesa.

Susana resalta que, a pesar de aquel error, Grimanesa tuvo la grandeza de perdonarlo al notar su arrepentimiento, lo que permitió que su matrimonio sobreviviera. Con este recuerdo sobre la mesa, Susana le plantea la situación a Edmundo y deja en sus manos la decisión de perdonar o no a Frida.

¿Logrará Edmundo reflexionar sobre su propio pasado antes de tomar una decisión? ¿Terminará perdonando a Frida como en su momento lo hizo Vanesa con él? No te pierdas los próximos capítulos de Valentina Valiente y descubre qué decidirá Edmundo.

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