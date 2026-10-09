Valentina Valiente Capítulo 154: Alejandro se entera de que el dinero para el Proyecto San Jerónimo no llegó
Alejandro recibe la llamada de Rufino, un miembro del Proyecto San Jerónimo, quien le comunica que el dinero que Edmundo suele transferir no llegó. Rufino le explica que, si bien Edmundo está delicado de salud, si esa plata no ingresa, el proyecto podría paralizarse y los inversionistas podrían retirarse al enterarse del problema.
Extrañado, Alejandro le dice: “Pero, Edmundo dejó programado esos pagos”, y Rufino le responde: “Eso pensamos, pero creemos que alguien lo canceló”. Además, le recuerda que, cuando se retiró del proyecto, dijo que si algún día lo necesitaban, él estaría dispuesto a darles una mano.
Sin problemas, Alejandro confirma que pueden contar con él, y Rufino le pide hablar con Frida, la esposa de Edmundo, para resolver y aclarar esta traba con los pagos. Alejandro acepta y le promete que lo mantendrá al tanto.
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