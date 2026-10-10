Partidos de hoy, sábado 10 de octubre: programación para ver fútbol EN VIVO
El fútbol en vivo para hoy, sábado 10 de octubre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.
PARTIDOS DE HOY, SÁBADO 10 DE OCTUBRE
- Liga 1 – Perú
1:00 p.m. | ADT vs FC Cajamarca – L1 Max, L1 Play
3:30 p.m. | Comerciantes Unidos vs Juan Pablo II – L1 Max, L1 Play
7:00 p.m. | Universitario vs Melgar – L1 Max, L1 Play
- LaLiga – España
7:00 a.m. | Rayo Vallecano vs Athletic Bilbao – Disney+
9:15 a.m. | Alavés vs Atlético de Madrid – ESPN 2, Disney+
11:30 a.m. | Barcelona vs Getafe – ESPN 2, Disney+
2:00 p.m. | Real Madrid vs Villarreal – DSports, DGO, Paramount+, DAZN
- Premier League – Inglaterra
6:30 a.m. | Arsenal vs Leeds United – ESPN, Disney+
9:00 a.m. | Chelsea vs Bournemouth – ESPN, Disney+
9:00 a.m. | Sunderland vs Brighton – Disney+
9:00 a.m. | Ipswich Town vs Fulham – Disney+
9:00 a.m. | Aston Villa vs Brentford – Disney+
11:30 a.m. | Manchester United vs Tottenham – ESPN, Disney+
- Serie A – Italia
8:00 a.m. | Genoa vs Fiorentina – Disney+
11:00 a.m. | Inter de Mila vs Parma – Disney+
1:45 p.m. | Napoli vs Frosinone – ESPN 2, Disney+
- Bundesliga – Alemania
8:30 a.m. | Augsburfo vs Bayern – Disney+
8:30 a.m. | Mainz 05 vs Bayer Leverkusen – ESPN 5, Disney+
8:30 a.m. | Paderborn vs Sttugart – Disney+
8:30 a.m. | Union Berlin vs Elversberg – Disney+
8:30 a.m. | Hoffenheim vs Hamburgo – Disney+
11:30 a.m. | RB Leipzig vs Eintracht Frankfurt – ESPN 5, Disney+
- Ligue 1 – Francia
10:15 a.m. | Lille vs Le Havre – Disney+
1:45 p.m. | Lorient vs Paris FC – Disney+
1:45 p.m. | PSG vs Le Mans – ESPN, Disney+
1:45 p.m. | Monaco vs Toulouse – Disney+
1:45 p.m. | Stade Brestois vs Angers – Disney+
- Brasileirao – Brasil
4:00 p.m. | Vasco da Gama vs Remo – L1 Play
7:00 p.m. | Sao Paulo vs Vitoria – L1 Play
- Primera División – Argentina
1:45 p.m. | Barracas Central vs Huracán – Disney+
3:00 p.m. | Central Córdoba vs Estudiantes – TyC Sports
5:15 p.m. | Tigre vs Banfield – TyC Sports
7:30 p.m. | River Plate vs Estudiantes RC – ESPN 3, Disney+
- MLS – Estados Unidos
12:00 p.m. | Toronto vs Montreal – Apple TV
1:30 p.m. | Chicago Fire vs New York City – Apple TV
6:30 p.m. | Philadelphia Union vs Real Salt Lake – Apple TV
6:30 p.m. | New York RB vs San Diego – Apple TV
6:30 p.m. | Charlotte vs Dallas – Apple TV
6:30 p.m. | Orlando City vs Columbus Crew – Apple TV
6:30 p.m. | New England Revolution vs Seattle Sounders – Apple TV
6:30 p.m. | Inter Miami vs DC United – Apple TV
6:30 p.m. | Atlanta United vs Cincinnati – Apple TV
7:30 p.m. | Austin FC vs Nashvillo – Apple TV
7:30 p.m. | Minnesota United vs Houston Dynamo – Apple TV
7:30 p.m. | Sporting KC vs Portland Timbers – Apple TV
8:30 p.m. | Colorado Rapids vs San Jose Earthquakes – Apple TV
9:30 p.m. | Los Angeles FC vs Vancouver Whitecaps – Apple TV