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Partidos de hoy, sábado 10 de octubre: programación para ver fútbol EN VIVO

Deportes
Partidos de hoy, sábado 10 de octubre: programación para ver fútbol EN VIVO
Felipe Morales
Felipe Morales
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El fútbol en vivo para hoy, sábado 10 de octubre. Te traemos la programación completa de partidos que se disputarán en las diferentes ligas a nivel mundial. En esta nota de Latina Noticias, mira los encuentros que hay en el Perú y el mundo.

PARTIDOS DE HOY, SÁBADO 10 DE OCTUBRE

  • Liga 1 – Perú

1:00 p.m. | ADT vs FC Cajamarca – L1 Max, L1 Play

3:30 p.m. | Comerciantes Unidos vs Juan Pablo II – L1 Max, L1 Play

7:00 p.m. | Universitario vs Melgar – L1 Max, L1 Play

  • LaLiga – España

7:00 a.m. | Rayo Vallecano vs Athletic Bilbao – Disney+

9:15 a.m. | Alavés vs Atlético de Madrid – ESPN 2, Disney+

11:30 a.m. | Barcelona vs Getafe – ESPN 2, Disney+

2:00 p.m. | Real Madrid vs Villarreal – DSports, DGO, Paramount+, DAZN

  • Premier League – Inglaterra

6:30 a.m. | Arsenal vs Leeds United – ESPN, Disney+

9:00 a.m. | Chelsea vs Bournemouth – ESPN, Disney+

9:00 a.m. | Sunderland vs Brighton – Disney+

9:00 a.m. | Ipswich Town vs Fulham – Disney+

9:00 a.m. | Aston Villa vs Brentford – Disney+

11:30 a.m. | Manchester United vs Tottenham – ESPN, Disney+

  • Serie A – Italia

8:00 a.m. | Genoa vs Fiorentina – Disney+

11:00 a.m. | Inter de Mila vs Parma – Disney+

1:45 p.m. | Napoli vs Frosinone – ESPN 2, Disney+

  • Bundesliga – Alemania

8:30 a.m. | Augsburfo vs Bayern – Disney+

8:30 a.m. | Mainz 05 vs Bayer Leverkusen – ESPN 5, Disney+

8:30 a.m. | Paderborn vs Sttugart – Disney+

8:30 a.m. | Union Berlin vs Elversberg – Disney+

8:30 a.m. | Hoffenheim vs Hamburgo – Disney+

11:30 a.m. | RB Leipzig vs Eintracht Frankfurt – ESPN 5, Disney+

  • Ligue 1 – Francia

10:15 a.m. | Lille vs Le Havre – Disney+

1:45 p.m. | Lorient vs Paris FC – Disney+

1:45 p.m. | PSG vs Le Mans – ESPN, Disney+

1:45 p.m. | Monaco vs Toulouse – Disney+

1:45 p.m. | Stade Brestois vs Angers – Disney+

  • Brasileirao – Brasil

4:00 p.m. | Vasco da Gama vs Remo – L1 Play

7:00 p.m. | Sao Paulo vs Vitoria – L1 Play

  • Primera División – Argentina

1:45 p.m. | Barracas Central vs Huracán – Disney+

3:00 p.m. | Central Córdoba vs Estudiantes – TyC Sports

5:15 p.m. | Tigre vs Banfield – TyC Sports

7:30 p.m. | River Plate vs Estudiantes RC – ESPN 3, Disney+

  • MLS – Estados Unidos

12:00 p.m. | Toronto vs Montreal – Apple TV

1:30 p.m. | Chicago Fire vs New York City – Apple TV

6:30 p.m. | Philadelphia Union vs Real Salt Lake – Apple TV

6:30 p.m. | New York RB vs San Diego – Apple TV

6:30 p.m. | Charlotte vs Dallas – Apple TV

6:30 p.m. | Orlando City vs Columbus Crew – Apple TV

6:30 p.m. | New England Revolution vs Seattle Sounders – Apple TV

6:30 p.m. | Inter Miami vs DC United – Apple TV

6:30 p.m. | Atlanta United vs Cincinnati – Apple TV

7:30 p.m. | Austin FC vs Nashvillo – Apple TV

7:30 p.m. | Minnesota United vs Houston Dynamo – Apple TV

7:30 p.m. | Sporting KC vs Portland Timbers – Apple TV

8:30 p.m. | Colorado Rapids vs San Jose Earthquakes – Apple TV

9:30 p.m. | Los Angeles FC vs Vancouver Whitecaps – Apple TV

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